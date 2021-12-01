Лавров выразил надежду на возобновление диалога по безопасности с Западом

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Россия всегда готова к продолжению диалога по гарантиям безопасности, если Запад сам к нему готов, заявил 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил слова президента РФ Владимира Путина о важности ведения диалога с США по стратегической стабильности. По его словам, Россия готова к ведению такого диалога.

— Но если наши западные партнеры утратили или утрачивают (надеюсь, пока утрачивают, окончательно это не произошло) культуру диалога, культуру поиска компромиссов, то получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, такое впечатление создается, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Днем ранее, 30 ноября, Владимир Путин заявил о необходимости создания единой системы безопасности, разработанной с учетом интересов разных государств. По словам президента, она будет эффективнее, чем отдельные союзы. Лидер государства отметил, что конкуренция на мировой политической арене сейчас только растет.

До этого президент России посчитал важным ведение диалога с США по стратегической стабильности. Москва и Пекин, как уточнил он, обмениваются делегациями и проводят совместные военные учения. Двусторонние отношения являются значительным фактором стабильности в мире.