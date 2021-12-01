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Таиланд вернул ПЦР-тестирование по прибытии из-за штамма «омикрон»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Таиланд вернул ПЦР-тестирование по прибытии из-за штамма «омикрон»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Таиланд временно вернул в действие обязательное ПЦР-тестирование по прибытии привитых путешественников. Об этом сообщил пресс-секретарь Центра по контролю распространения и борьбы с коронавирусом Тхависин Висануйотхин в среду, 1 декабря.

— Несмотря на то, что среди путешественников, въехавших в Таиланд в течение ноября, только 0,13 процента были инфицированы COVID-19, распространение нового штамма коронавируса, «омикрон»-штамма, вынудило нас приостановить переход от ПЦР-теста по прибытии к гораздо более быстрому антигенному тесту для полностью вакцинированных путешественников, въезжающих в страну по бескарантинным программам, — рассказал представитель ведомства.

Ситуация с распространением варианта «омикрон» в мире будет отслеживаться властями, уточнил он. Ни одной случай заражения новым штаммом пока не был зафиксирован в стране, приводит слова Висануйотхина РИА Новости.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прибывающим из стран, где выявлен штамм коронавируса «омикрон», но с которыми не было возобновлено авиасообщение, придется уйти на карантин. Речь идет о нескольких сотнях россиян, уточнила она.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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