Путин побывал с экскурсией в Доме культуры ГЭС-2

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Президент России Владимир Путин посетил Дом культуры ГЭС-2. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 1 декабря.

— В сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и президента фонда современного искусства V-А-С, председателя правления «НОВАТЭК» Леонида Михельсона глава государства осмотрел, в частности, выставочные площади Дома культуры, классы просветительских программ, студию звукозаписи и помещения мастерских. Пояснения давала генеральный директор фонда V-А-С Тереза Мавика, — говорится в сообщении.

Культурное пространство включает в себя кинотеатр, библиотеку, аудитории для мероприятий, студии художников и концертный зал. Центр искусства открылся в начале декабря в здании бывшей городской электростанции, отмечается на сайте Кремля.

Видео: Telegram / РИА Новости

Первый сезон Дома культуры ГЭС-2 получил название «Санта-Барбара». Как не поддаться колонизации?». Он продлится до 13 марта следующего года.

Ключевым событием станет продолжительный перформанс «Санта-Барбара». Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». В его рамках исландский художник Рагнар Кьяртанссон, режиссер Аса Хельга Хьорлейфсдоттир и московская съемочная группа в течение ста дней будут переснимать известный одноименный сериал на русском языке. Площадкой мероприятия станет центральное пространство ГЭС-2 — на проспекте.

Параллельно в здании будет проходить художественный проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях». Он объединит выставку, выступления стендап-комиков, танцевальную процессию и ночной рейв.