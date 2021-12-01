Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в продаже младенца в Москве за 100 тысяч рублей

Фото: пресс-служба суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней Эвелины Фадеевой, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка в Москве за 100 тысяч рублей. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила собеседница «ВМ».

До этого сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование в отношении Фадеевой.

В ходе предварительного следствия она признала вину и пояснила, что сделала это из-за нежелания воспитывать своего ребенка, а также тяжелого материального положения.

Дело Фадеевой

По версии СК, Фадеева решила продать своего новорожденного малыша, чтобы обогатиться. Для этого она разместила объявление в интернете.

В ходе переписки с предполагаемыми покупателями женщина указала требование о передаче ей 100 тысяч рублей. Для совершения сделки подозреваемая прилетела в Москву, где 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из отелей. Взамен она получила деньги и написала расписку. В этот момент ее задержали.

При этом, как стало известно «ВМ», с чужими детьми девушка была готова посидеть за скромные 200 рублей в час.

СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Также суд удовлетворил просьбу следствия и арестовал Фадееву до 22 января 2022 года.