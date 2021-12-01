Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в продаже младенца в Москве за 100 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в продаже младенца в Москве за 100 тысяч рублей
Фото: пресс-служба суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней Эвелины Фадеевой, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка в Москве за 100 тысяч рублей. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила собеседница «ВМ».

До этого сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование в отношении Фадеевой.

В ходе предварительного следствия она признала вину и пояснила, что сделала это из-за нежелания воспитывать своего ребенка, а также тяжелого материального положения.

Дело Фадеевой

По версии СК, Фадеева решила продать своего новорожденного малыша, чтобы обогатиться. Для этого она разместила объявление в интернете.

В ходе переписки с предполагаемыми покупателями женщина указала требование о передаче ей 100 тысяч рублей. Для совершения сделки подозреваемая прилетела в Москву, где 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из отелей. Взамен она получила деньги и написала расписку. В этот момент ее задержали.

При этом, как стало известно «ВМ», с чужими детьми девушка была готова посидеть за скромные 200 рублей в час.

СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Также суд удовлетворил просьбу следствия и арестовал Фадееву до 22 января 2022 года.

Читайте также:
Суды Прокуратура Дети
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте