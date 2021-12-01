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Болдуин открестился от совершения смертельного выстрела на съемках

Иван Юминов

В мире
Болдуин открестился от совершения смертельного выстрела на съемках
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор фильма «Раст».

— Я бы никогда не навел пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда, — рассказал артист.

При этом он не стал объяснять, как именно погибла оператор, отмечает ABC.

Инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего отпустили.

В настоящий момент ведется расследования. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.

7 ноября экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Болдуин мог застрелить Хатчинс специально. Политик отметил, что голливудский артист всегда был «проблемным парнем», однако талантливым. Из-за этого Трамп удивился, как Болдуин не проверил оружие на наличие патронов и впоследствии стал фигурантом смертельного инцидента.

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