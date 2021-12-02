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Более восьми миллиардов доз вакцин от COVID-19 сделали в мире

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Более восьми миллиардов доз вакцин от COVID-19 сделали в мире
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Количество сделанных прививок от коронавирусной инфекции в мире превысило восемь миллиардов. Отмечается, что большая части из них приходится на Китай, Индию и США.

— На данный момент людям ввели 8,03 миллиардов доз вакцин от коронавирусной инфекции. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок, — следует из подсчетов ТАСС, которые были основаны на официальных заявлениях властей государств и статистики СМИ.

Также отмечается, что в ряде стран уже началась ревакцинация граждан от коронавирусной инфекции.

1 декабря профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии: все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

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До этого вирусолог предупредил, что иммунитет человека может не распознать штамм «омикрон» как коронавирус.

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