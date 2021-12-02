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Синоптики рассказали москвичам о погоде 2 декабря

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали москвичам о погоде 2 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В четверг, 2 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода и снег с гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. Отмечается, что ночью прогнозируются аналогичные показатели.

В Подмосковье днем столбики термометров опустятся до минус четырех градусов. Ночью на территории Московской области ожидается от минус пяти до нуля градусов.

В этот день синоптики прогнозируют южный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

В среду, 1 декабря, в Москве выпало около двух сантиметров снега.

— С 09:00 средний прирост снега во всех округах столицы составил около двух сантиметров. Наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЗелАО: около трех сантиметров, — говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что наступление настоящей русской зимы в столице ожидается не ранее 10 декабря.

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