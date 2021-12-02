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Сергей Собянин уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин уволил Олега Железняка с должности главы управы района Щукино
Фото: roscongress / Антон Сухонос

В четверг, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности главу управы района Щукино Олега Железняка. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте мэра.

— Освободить Железняка Олега Сергеевича от замещаемой должности главы управы района Щукино Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — сообщается в документе.

Как отмечается в сообщении, Железняк был уволен по собственному желанию.

До этого, 19 ноября, Сергей Собянин уволил главу управы района Очаково-Матвеевское Светлану Жаваеву.

В этот же день был освобожден от должности глава управы района Бибирево Сергей Юрьев.

12 ноября Собянин уволил Михаила Бурцева с должности главы управы Ярославского района. Уточнялось, что Бурцев уволен по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

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