Более 850 заявок отправили на покупку машино-мест в домах по реновации в Москве

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Жители столицы подали 860 заявок на приобретение машино-мест на стоянках в новостройках по программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщил руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что москвичи проявляют большой интерес к покупке мест для автомобилей на таких парковках.

— В настоящее время в Московский фонд реновации уже подано 860 таких заявок, и уже заключено 505 договоров, — заявил глава ведомства.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что московские власти утвердили порядок приобретения машино-мест на придомовых подземных парковках, расположенных под зданиями по программе реновации.

Он уточнил, что соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Согласно документу, жители домов, заселяемых по реновации, имеют приоритетное право на приобретение места для своего автомобиля. Они могут купить его со скидкой в размере 40 процентов от рыночной стоимости.

За прошедшие месяцы 2021 года в эксплуатацию ввели 75 новостроек по программе реновации жилищного фонда в Москве. Построенные жилые дома позволят переселить свыше 35 тысяч москвичей.