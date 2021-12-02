Материнская смертность от коронавируса в России выросла втрое

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Материнская смертность от коронавирусной инфекции в России в 2021 году выросла втрое по сравнению с предыдущим годом. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по акушерству, профессор Роман Шмаков.

— Мы видим, что в этом году материнская смертность от COVID-19 в России выросла в три раза в этом году по сравнению с предыдущим, при этом все эти женщины были непривиты, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он уточнил, что, согласно исследованиям, вакцины не могут увеличить риск акушерских или перинатальных осложнений. При этом при отсутствии прививки среди пациенток наблюдается рост числа случаев тяжелого течения беременности.

25 ноября акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Екатерина Матвеева рассказала о пользе вакцинации от коронавируса для беременных.

По ее словам, многие женщины, которые находятся в положении, переносят COVID-19 без симптомов или с умеренными признаками простуды. Поэтому реакция на вакцинацию у них может быть аналогичная. Врач уточнила, что вероятность заразить ребенка инфекцией крайне мала. Кроме того, коронавирус не влияет на сам процесс деторождения и на грудное вскармливание.