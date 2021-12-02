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Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили

Полина Долганова

Спорт
Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке отменили. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

Причиной отмены послужил запрет на въезд иностранцев в страну в связи с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон».

Финал Гран-при должен был начаться 9 декабря и завершиться 12-го числа, пишет РИА Новости со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии.

30 ноября в Японии зарегистрировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Накануне стало известно, что введенные 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов в Японию отменяются с 30 ноября из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.

До этого, 8 ноября, в Японию разрешили приезжать иностранным бизнесменам, студентам и специалистам, которые привиты вакцинами, одобренными в стране.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

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