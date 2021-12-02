Подозреваемый в незаконной торговле оружием покончил с собой при задержании в Щелкове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Щёлково, улица Беляева Карта всех событий

В подмосковном Щелкове мужчина покончил с собой, когда его пытались задержать силовики. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», в ночь на 2 декабря правоохранители приехали задерживать ранее судимого 30-летнего Павла С., который подозревался в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Поняв, что он вновь может попасть в тюрьму, мужчина решил свести счеты с жизнью.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел напротив детского сада на улице Беляева. Павел С. Работал сборщиком мебели.

До этого он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, на его счету кража, поджег, нападение на человека с ножом и ограбление. С 2018 года мужчина состоял на учете как экстремист.

Фото: Telegram / SHOT

До этого сообщалось, что ФСБ задержала украинского агента-разведчика Цилыка, который был направлен в РФ для совершения террористического акта, а также двух диверсантов по фамилии Коваль — отца и сына.