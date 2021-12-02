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Голосовой ввод помог московским рентгенологам заполнить более 100 тысяч протоколов

Евгений Белоусов

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Голосовой ввод помог московским рентгенологам заполнить более 100 тысяч протоколов
позвоночник

Благодаря голосовому вводу, московские рентгенологи выполнили на 20 процентов больше исследований. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

По его словам, время от загрузки исследования в систему до получения описания существенно сократилось и сейчас может занимать всего несколько минут. Использование системы голосового ввода при описании исследований смогло ускорить этот процесс и позволило выполнять на 20 процентов больше исследований за то же время.

— Всего же на сегодня с помощью этой технологии заполнено уже более 100 тысяч протоколов исследований, — уточнил Морозов.

Благодаря новой технологии, врач надиктовывает текст при помощи джойстика-микрофона, а программа вводит данные в соответствующие поля протоколов. Технология создана на базе искусственного интеллекта.

Впервые технология голосового ввода была запущена в семи поликлиниках столицы. Позднее она распространилась и на все взрослые московские поликлиники.

Уточняется, что в систему заложена возможность пополнения словарной и терминологической базы по мере использования. На сегодняшний день точность распознавания узкопрофессиональных терминов и формулировок составляет 97 процентов, утверждается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что 10 декабря в Москве пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром. Гости смогут увидеть экспозицию с образцами экспортной продукции, фокус будет сделан на наукоемких и технологичных инновационных решениях. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.

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