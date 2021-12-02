Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые востребованные зарубежные направления у россиян

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые востребованные зарубежные направления у россиян
Фото: Pixabay

Самыми популярными зарубежными туристическими направлениями у россиян на новогодние праздники остаются Египет, Турция, ОАЭ и Мальдивы. Об этом сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

— Наиболее массовыми и наиболее востребованными направлениями остаются Египет (это самое массовое зимнее направление), также Турция, Эмираты. Те, кто побогаче, летят на Мальдивы, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также порекомендовал россиянам обратить внимание на санатории. Особенно это актуально для переболевших коронавирусной инфекцией.

В этом случае организм нуждается в восстановлении, а санаторно-курортное лечение принесет пользу. Сергей Шпилько посоветовал сделать выбор в пользу отечественных курортов, которые предлагают разнообразные программы реабилитации.

До этого эксперт рассказал, где с пользой отдохнуть в Подмосковье. Вблизи столицы расположены порядка 80 разных оздоровительных учреждений. При этом среди них есть высокая доля ведомственных объектов, где оказывают услуги высокого качества.

Читайте также:
Туризм зима россияне
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте