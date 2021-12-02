Названы самые востребованные зарубежные направления у россиян

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Самыми популярными зарубежными туристическими направлениями у россиян на новогодние праздники остаются Египет, Турция, ОАЭ и Мальдивы. Об этом сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

— Наиболее массовыми и наиболее востребованными направлениями остаются Египет (это самое массовое зимнее направление), также Турция, Эмираты. Те, кто побогаче, летят на Мальдивы, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также порекомендовал россиянам обратить внимание на санатории. Особенно это актуально для переболевших коронавирусной инфекцией.

В этом случае организм нуждается в восстановлении, а санаторно-курортное лечение принесет пользу. Сергей Шпилько посоветовал сделать выбор в пользу отечественных курортов, которые предлагают разнообразные программы реабилитации.

До этого эксперт рассказал, где с пользой отдохнуть в Подмосковье. Вблизи столицы расположены порядка 80 разных оздоровительных учреждений. При этом среди них есть высокая доля ведомственных объектов, где оказывают услуги высокого качества.