Названа предполагаемая причина смерти старшеклассника в Люберцах

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Россия, Московская область, Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов Карта всех событий

В качестве основной причины смерти 17-летнего подростка в школе в Люберцах рассматривается кровотечение. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, школьник скончался еще до начала итогового сочинения. Он потерял сознание из-за вызванного открытой язвой кровотечения. При этом школьная медсестра почти сразу начала оказывать ребенку первую помощь, но спасти его не удалось.

Также стало известно, что перед экзаменом мать старшеклассника забрала его из больницы под расписку. Школьник писал сочинение в аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вечером 1 декабря стало известно, что в школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах ученик одиннадцатого класса скончался во время итогового сочинения. В школьной аудитории старшеклассник неожиданно потерял сознание. Врачи считали, что у ученика оторвался тромб.

Позже СК сообщил, что погибший имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра тела школьника каких-либо телесных повреждений не обнаружили.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 17-летнего подростка.