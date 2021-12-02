Цивилев сообщил о более чем 600 нарушениях на шахтах Кузбасса

Фото: Telegram / Цивилев. Live

Совместная проверка Ростехнадзора, прокуратуры, полиции и властей выявила более 600 нарушений на шахтах в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в четверг, 2 декабря.

— Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте. И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты, — приводит слова Цивилева ТАСС.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.