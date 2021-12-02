Памятные мероприятия пройдут в День Неизвестного солдата в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 3 декабря, в День Неизвестного солдата, приглашает горожан присоединиться к памятным мероприятиям.

У Вечного огня, который горит у стен Музея Победы, пройдет вахта почетного караула. 25 восьмиклассников московской школы номер 939 встанут на пост номер один. Караул будет сменяться каждые 20 минут.

Кадеты возложат цветы к Вечному огню, побывают на экскурсии в Музее Победы и посмотрят светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы.

В Зале Славы и Памяти музея поисковое движение «Тризна» торжественно передаст документы и личные вещи воинов, погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне, их родственникам

Завершит программу концерт. В рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» юные артисты представят вокальные и танцевальные композиции. Данью памяти защитникам Отечества станут творческие номера о Великой Отечественной, долге, любви к Родине.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В честь 80-летия битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.