«Тупиковый путь»: Лавров пообещал ответить на ввод «адских санкций» США

Фото: Twitter / MID_RF

Россия отреагирует, если США введут «адские санкции» против страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 2 декабря.

— Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать, — рассказал дипломат.

Данный путь является тупиковым, он в конечном итоге обернется против Вашингтона, подчеркнул он. Запад утратил способность вести переговоры, а «русофобское течение» в НАТО и Европе не позволяет им заняться конкретными делами, приводит слова Лаврова РИА Новости.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.

2 декабря глава Госдепа Энтони Блинкен призвал Россию снизить напряженность около границ Украины. Москва хорошо осознает последствия агрессии против Киева, заключил он.