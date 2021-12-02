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Иммунолог перечислила симптомы аллергии на холод

Юлия Курганова

Общество
Иммунолог перечислила симптомы аллергии на холод
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Некоторые люди испытывают аллергию на холод. О ее симптомах и способах лечения рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

— Холодовая аллергия представляет собой повышенную иммунную реакцию на агглютинины или, иными словами холодовые белки, — объяснила она.

По словам специалиста, они вырабатываются в организме каждого человека, при соприкосновении с холодными предметами. Например, это может произойти и летом, если человек находится в помещении с кондиционером.

— Данные белки нужны, потому что они осуществляют функцию терморегуляции при охлаждении. К ним имеет прямое отношение расширение сосудов. А при длительном охлаждении, наоборот, в организме человека наступает спазм сосудов и органов дыхания, — добавила врач.

Как объяснила иммунолог, аллергия на холод может возникнуть как и на обычную пыльцу березы. При острых случаях аллергические реакции могут длиться до нескольких часов даже после того, как человек вошел в теплую комнату.

По мнению Логиной, даже купания в открытых водоемах летом могут стать толчком к возникновению аллергических реакций. Редко она проявляется и при употреблении холодных напитков или продуктов. Как правило, такая аллергия проявляется в виде отеков, покраснения открытых участков тела. А если аллергик долго был на холоде, то у него может появиться холодовая крапивница, сопровождаемая жжением и зудом, сообщает RT.

При этом иммунолог подчеркнула, что возникновение аллергии на холод никак не связано с возрастом пациента.

Медики лечат такую аллергию по методу аутолимфоцитотерапии, используя иммунные клетки, взятые из небольшого количества крови человека.

Эксперт рассказал о вреде новогодней елки. В самом главном дереве Нового года может содержаться плесень, а также различные аллергены. Именно из-за такого «букета» у человека могут развиться головные боли, заявил ученый Макс Вайсберг.

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