Четыре человека пострадали в ДТП на магистрали в Ершовском

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, Ершовское шоссе Карта всех событий

В дорожной аварии на восьмом километре магистрали Звенигород — Аксиньино— Немчинова Гора, по предварительным сведениям, четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в пятницу, 3 декабря.

Уточняется, что ДТП в Ершовском произошло с участием трех транспортных средств.

— На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве.

Из-за случившегося транспортное движение затруднено, говорится в сообщении ГИБДД по Москве.

1 декабря в ДТП с автобусом на севере столицы пострадали шесть автомобилей. По данным ГИБДД, авария с пассажирским автобусом произошла рядом с домом № 39 на Большой Академической улице. Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

В тот же день два автомобиля столкнулись на трассе А107. Из-за аварии движение на участке от Калужского шоссе в сторону Варшавского шоссе было затруднено. По словам источника «ВМ», на трассе А107 произошло лобовое столкновение «газели» и грузовика. По предварительным данным, одному из водителей потребовалась помощь медиков.