Врач объяснила, как отличить заболевание штаммом «омикрон» от обычной усталости

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Отличить симптомы штамма COVID-19 «омикрон» от обычной усталости человеку без медицинского образования будет достаточно сложно. Об этом рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

По ее словам, при чувстве усталости человеку лучше всего обратиться к врачу.

— А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания, — пояснила медик.

Павлова добавила, что коронавирус может быть причиной многих нарушений в организме, поэтому при наличии усталости рекомендуется сдать ПЦР-тест, передает радио Sputnik.

29 ноября в РФПИ сообщили, что российский Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» от нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».