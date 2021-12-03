Вирусолог оценил опасность штамма «омикрон»

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Объективных данных, позволяющих считать штамм коронавируса «омикрон» более опасным, чем предыдущие мутации, пока нет. Такое заявление сделал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

Он отметил, что данный штамм появился сравнительно недавно и ученые еще не успели собрать необходимые данные для оценки опасности этой разновидности.

— Мое личное мнение, что он ничем не отличается от всех остальных. С точки зрения логики и знаний о вирусологии ожидать особых «выкрутасов» от этого вируса никаких оснований нет, — заявил специалист в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что с уверенностью говорить об особенностях штамма «омикрон» можно будет только после того, как появятся данные из США и ЕС.

По данным отдельных специалистов, «омикрон» возник в теле человека, зараженного иммунодефицитом (ВИЧ). Иммунная система таких пациентов неспособна уничтожить патоген, поэтому вирус может месяцами размножаться в телах таких людей. Поэтому данный штамм накопил в себе большое количество мутаций.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

3 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом.