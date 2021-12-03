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Кехман заявил, что МХАТ имени Горького сменит название

Виктория Сикерина

Общество
Кехман заявил, что МХАТ имени Горького сменит название
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького сменит название. Об этом рассказал генеральный директор культурного учреждения Владимир Кехман в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что театру вернут историческое название.

— Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ имени М. Горького. Более того, МХАТ Горького будет просто Художественным театром, — заявил Кехман.

По его словам, название сменят в 2022 году, пишет ТАСС.

27 октября Владимира Кехмана назначили на должность генерального директора Московского художественного академического театра имени М. Горького. При этом он остался художественным руководителем Михайловского театра.

8 ноября новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что в театре произойдут «жесточайшие сокращения» среди персонала. Помимо этого, летом следующего года в здании культурного учреждения начнется капитальный ремонт. Директор отметил, что перечень работ в рамках ремонта он обсудит с архитектором Владимиром Кубасовым, который проектировал здание и принимал участие в его строительстве.

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