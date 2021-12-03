Автобус запустили по маршруту трамваев в районе Павелецкого вокзала

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Маршрут автобуса № 913 продлен от метро «Павелецкая» через метро «Новокузнецкая», Яузские Ворота и Бульварное кольцо до метро «Чистые пруды». Об этом сообщили в пятницу, 3 декабря, в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в районе Павелецкого вокзала по техническим причинам задерживаются трамваи № А, 3, 38, 39. Маршруты трамваев временно изменены. В связи с этим по маршруту трамваев запустили автобус.

В четверг, 2 декабря, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в районе остановки «Плодоовощной комбинат» на Открытом шоссе произошло ДТП на трамвайных путях. Из-за этого задерживались трамваи № 2, 13, 36. Маршруты указанных трамваев были временно изменены. Позже их вновь вернули в график.

29 ноября сообщалось, что на Красноказарменной улице (в районе остановки «МЭИ») из-за ДТП двух автомобилей на трамвайных путях задерживаются трамваи № 24, 37, 43, 50.

Позднее появилась информация, что движение трамваев по Красноказарменной улице восстановлено.

В этот же день в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на Красноказарменной набережной произошло ДТП с участием двух автомобилей.