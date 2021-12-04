Врачи предупредили о серьезной опасности новогодних игрушек

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Медики сообщили, что новогодние игрушки и украшения, изготовленные некачественно, могут вызвать химическое отравление и сильную аллергическую реакцию. Они призвали внимательно смотреть на состав при покупке игрушек.

По словам врача-терапевта Тимура Асанова, производители елочных украшений используют токсичные вещества. Их товары допускаются по ГОСТу только, если «яды» не превышают условную норму. Но тут не учтен момент, что опасность исходит из того, что такие вещества могут накапливаться в организме человека.

Очень токсичными, по словам специалиста, являются пластиковые игрушки. Эти изделия из некачественного сырья могут привести к высвобождению отравляющихся веществ, это грозит отравлениями и аллергией.

— Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить, — отметил врач.

Он подчеркнул, что украшение из пластмассы не должно иметь резкий запах. Если производитель в составе ограничился словом «пластик», то разумнее отказаться от покупки.

Специалисты также советуют приобретать гирлянды только в специализированных магазинах. Они не должны нагреваться, иметь тонкие провода и источать резкий запах при использовании, сообщает РИА Новости.

Врач-педиатр Денис Антропов отметил, что с особой осторожностью стоит отнестись к выбору стеклянных игрушек тем, у кого есть маленький ребенок.

— Стекло опасно не только тем, что об него можно порезаться. Гораздо опаснее проглотить фрагмент разбитого стекла. Пусть игрушка будет лучше из качественного пластика, — сказал он.

Медик также отметил, что если игрушка оставляет след краски или блесток на руках, то от покупки лучше отказаться. Кроме этого, если в доме есть маленький ребенок, нижний ярус новогодней елки нужно оставить от игрушек свободным.

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