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Горельефы и барельефы вновь украсили фасад павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ

Полина Долганова

Город
Горельефы и барельефы вновь украсили фасад павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Горельефы и барельефы, созданные на основе фотографий прошлого века, вернулись на фасад павильона № 15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, фрагменты горельефов, которые иллюстрируют события битв за Сталинград и Царицын, были найдены на фасаде объекта в 2014 году.

Специалисты отсканировали эти фрагменты и сделали их макет в натуральную величину, чтобы воссоздать утраченные элементы.

В итоге реставраторы смогли заново создать четыре утраченных декоративных элемента, вес которых составил свыше двух тонн. Четыре других горельефа сохранились лишь частично. Их дополнили недостающими частями. Также специалисты полностью воссоздали 48 утраченных барельефов.

Бирюков сообщил, что павильон № 15 на ВДНХ в скором времени откроется после реставрации и будет представлен москвичам практически в первозданном виде 1954 года.

По состоянию на 26 октября реставрационные работы на объекте были завершены на 40 процентов. Тогда специалисты реставрировали и воссоздавали декор стен, потолков и фасадов. Также проводились работы по реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.

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