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Фигуранту уголовного дела о стрельбе в центре Москвы предъявили обвинение

Полина Долганова

Происшествия
Фигуранту уголовного дела о стрельбе в центре Москвы предъявили обвинение
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 76 Карта всех событий

Фигуранту уголовного дела, который устроил стрельбу на Большой Грузинской улице в центре Москвы, предъявили обвинение. Об этом в субботу, 4 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), — рассказала собеседница «ВМ».

Кроме того, следствие просит заключить 39-летнего злоумышленника под стражу.

— Соответствующие постановления следствия поступили в прокуратуру. По результатам экспертной оценки тяжести причиненного здоровью потерпевшего вреда действиям обвиняемого при наличии оснований будет дана дополнительная оценка, — сообщили «ВМ».

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Инцидент произошел рядом с домом 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, достал травмат и выстрелил в своего оппонента. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Позже по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Всю имеющуюся информацию о данном происшествии читайте в специальном материале «ВМ».

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