Один человек погиб в результате пожара на востоке Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, 3-я Владимирская улица, 8к2 Карта всех событий

В столичном районе Перово произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, в результате которого один человек скончался. Об этом в субботу, 4 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, пожар случился в шестиподъездном девятиэтажном доме, расположенном по адресу 3-я Владимирская улица, 8к2. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

— Один погибший, — отмечается в сообщении.

До этого источник в экстренных службах сообщил о пожаре в доме на юго-востоке столицы, в котором два человека погибли и еще один пострадал.

Возгорание произошло в жилом доме № 31, корпус 2, на Вешняковской улице. Пожар начался на шестом этаже здания, несколько людей просили о помощи. Площадь и причина возгорания выясняются.

2 декабря девять человек спасли из горящего здания на Верхнелихоборской улице. В столице в здании по адресу Верхнелихоборская улица, дом 8, произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.