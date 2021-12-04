СМИ: Два человека погибли при пожаре в доме на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Очевидцы сообщили, что два человека погибли, еще один пострадал при пожаре субботу ночью, 4 декабря, в доме на юго-востоке столицы.

Возгорание произошло в жилом доме на Вешняковской улице. Пожар начался на шестом этаже здания, несколько людей просили о помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные городские службы. Площадь и причину возгорания предстоит выяснить, сообщает РЕН ТВ.

2 декабря девять человек спасли из горящего здания на Верхнелихоборской улице. В столице в здании по адресу Верхнелихоборская улица, дом 8 произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

28 ноября на северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент случился на улице Кондратюка, 1. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Сотрудники МЧС оперативно смогли локализовать, а потом потушить пожар. Пожарные спасли 14 человек.