Стала известна дата прощания с Ниной Ургант

Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Прощание с актрисой театра и кино Ниной Ургант пройдет в Александринском театре в Петербурге в среду, 8 декабря. Об этом сообщили в театре.

— Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется, — цитирует представительницу театра РИА Новости.

Народную артистку РСФСР похоронят в тот же день, место захоронения пока не называется.

О смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

Соболезнование в связи с уходом народной артистки выразили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Трогательный пост, посвященный актрисе, опубликовал на своей странице в Instagram ее внук — телеведущий и актер Иван Ургант.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.