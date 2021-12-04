Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стала известна дата прощания с Ниной Ургант

Анастасия Колоскова

Общество
Стала известна дата прощания с Ниной Ургант
Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Прощание с актрисой театра и кино Ниной Ургант пройдет в Александринском театре в Петербурге в среду, 8 декабря. Об этом сообщили в театре.

— Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется, — цитирует представительницу театра РИА Новости.

Народную артистку РСФСР похоронят в тот же день, место захоронения пока не называется.

О смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

Соболезнование в связи с уходом народной артистки выразили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Трогательный пост, посвященный актрисе, опубликовал на своей странице в Instagram ее внук — телеведущий и актер Иван Ургант.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.

Читайте также:
Нина Ургант прощание с коллегой Театры
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте