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ВОЗ планирует провести новую инспекцию производства вакцины «Спутник V»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
ВОЗ планирует провести новую инспекцию производства вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформирует Россию о необходимости новой инспекции на российских предприятиях по производству вакцины «Спутник V». Это станет возможным после того, как будут получены сведения о «корректирующих и превентивных действиях» по проведенным ранее инспекциям. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он напомнил, что в октябре Российский фонд инвестиций подписал все правовые соглашения, которые необходимы для рассмотрения заявки на включения вакцины «Спутник V» в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

— Подписание этих документов является предварительным условием для всех заявителей, чтобы начать оценку EUL, — отметил Линдмаейр в беседе с ТАСС.

Отмечается, что официальный представитель ВОЗ не назвал дату новой инспекции.

Ранее стало известно, что инспекция специалистов Всемирной организации здравоохранения в России для проверки препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» пройдет не раньше января 2022 года. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе организации.

2 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение российской вакцины «Спутник V» из-за бюрократических препятствий.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

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