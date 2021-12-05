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Эксперт объяснила названия штаммов COVID-19

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт объяснила названия штаммов COVID-19
Фото: pixabay.com

Буквы греческого алфавита присваиваются новым мутациям коронавирусной инфекции. Сообщается, что в случае, когда они закончатся, экспертная группа примет дальнейшее решение. Об этом в субботу, 4 декабря, рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Греческий алфавит для наименования новых вариантов коронавирусной инфекции используется с мая 2021 года. При помощи данных обозначений людям проще отслеживать их.

— Принципиально названия не привязывают к местам, где были впервые обнаружены мутации, так как они могут появиться в любое время и где угодно, — объяснила Вуйнович радиостанции «Говорит Москва».

Также она рассказала, что новая мутация «омикрон» могла получить и другие названия. Поскольку после «дельта» в греческом алфавите идут «ню» и «кси». Однако эти две буквы были пропущены из-за неблагозвучности. «Ню» созвучна с английским словом «new» («новый»), а «кси» — с китайской фамилией Xi, эксперты решили что могло это вызвать антикитайские настроения в обществе.

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Штамм «омикрон» был впервые выявлен 9 ноября в Ботсване, а спустя несколько дней и в Южно-Африканской Республике. Новый вариант коронавируса характеризуется большим количеством мутаций, однако пока рано говорить о его большей заразности и летальности. Ученые со всего мира ведут его изучение. Тем не менее ряд стран уже закрыли свои границы для иностранцев, чтобы предотвратить очередное распространение инфекции.

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