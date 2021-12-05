Тестирование на «омикрон» в аэропортах занимает несколько часов

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово

С появлением штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в аэропортах стало обязательным тестирование на COVID-19. Так, в Шереметьеве образовался затор из прибывших.

— В российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран, рисковых по завозу штамма «омикрон». Это ЮАР, сопредельные африканские государства, Китай, Великобритания, а впоследствии – страны, где обнаружат «омикрон», — заявляла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, например, рейс в Шереметьеве приземлился в воскресенье, 5 декабря, в 1:19. Пассажиров попросили оставаться на своих местах для проведения термометрии, которую не делают на обычных рейсах, а также предупредили об обязательном экспресс-тесте для прибывающих из Великобритании.

Спустя полчаса пассажиры были доставлены на автобусе к терминалу, но их не выпускали из-за большой очереди внутри зала, где проводился санитарный контроль, пишет РИА Новости.

Затем Роспотребнадзор проверял анкеты для прибывающих, а далее шесть врачей за тремя столиками проводили экспресс-тестирование. Отмечается, что результаты тестов, которые появлялись через две минуты, объявляли по громкой связи, каждому пассажиру присваивался индивидуальный номер.

Сообщается, что вся процедура от прилета и до выхода заняла практически два часа.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.