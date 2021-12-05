Андрей Бочкарев: Жилой комплекс до конца года введут в эксплуатацию в Войковском районе

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Старопетровский проезд Карта всех событий

Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры «Балтийский» готовится к вводу в эксплуатацию в Старопетровском проезде. Об этом 4 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на днях застройщику «РГ-Девелопмент» были выданы акты о подключении жилых корпусов к инженерным сетям.

— До конца года в Войковском районе на севере Москвы завершится строительство трех жилых корпусов, детского сада на 85 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Эти объекты уже подключены к инженерным сетям, — заявил Бочкарев.

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, первые этажи жилых домов перейдут под социальные и коммерческие объекты. Он также отметил, что общая площадь всего комплекса на 728 квартир составляет около 85 тысяч квадратных метров. Кроме того, все три корпуса будут соединены подземной парковкой на 375 мест.

В компании «РГ-Девелопмент» отметили, что в результате строительства жилого комплекса в Войковском районе появятся новые рабочие места. По словам владельца компании Сергея Шумея, рядом с новыми жилыми домами сформируется оптимальный состав собственников и арендаторов. Это, утверждает Шумей, создаст в районе около 300 рабочих мест, говорится на сайте комплекса.

Днем ранее, 4 декабря, Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2021 года в столице возвели 20 объектов административно-делового назначения. По его словам, с января по ноябрь в Москве ввели в эксплуатацию 20 объектов административно-делового назначения, чья площадь составила почти 670 тысяч квадратных метров.