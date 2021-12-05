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«Издевательство»: Украинский «Нафтогаз» осудил решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

Евгений Белоусов

В мире
«Издевательство»: Украинский «Нафтогаз» осудил решение ФРГ по «Северному потоку — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством над правилами ЕС» решение Федерального сетевого агентства Германии позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку». Об этом сообщило издание Euractiv.

По мнению Витренко, сертификация «Северного потока — 2» якобы не соответствует правилам Евросоюза.

— Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла. Это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет, — заявил глаза «Нафтогаза».

Витренко также настаивает на том, чтобы альтернативные поставщики были на всех участках, передает Euractiv.

До этого, 1 ноября, Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивают шансы войны между Россией и Украиной.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией.

30 ноября, Витренко сообщил, что нет «даже намека» на переговоры с Россией о заключении нового договора на транзит газа. По словам главы «Нафтогаза», в настоящее время никаких переговоров по этой теме с российской стороной не ведется.

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