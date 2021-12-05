Интервалы движения временно увеличены на зеленой ветке метро Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 5 декабря.

— На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки поезда, — говорится в сообщении.

Специалисты в настоящее время занимаются вводом движения в график, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 декабря в департаменте сообщили, что интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях. При этом движения временно не было от станции метро «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека. Вскоре специалистам удалось восстановить движение на Калужско-Рижской линии.