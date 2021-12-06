Инфекционист назвал средство, которое может заменить маску на корпоративе

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Для тех, кто собирается на новогодний корпоратив, увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19. Уточняется, что капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что самым важным является — увлажнение слизистой. Нельзя допускать «сухого носа».

— Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус, — объяснил РИА Новости Тимаков.

Также на корпоративах следует помнить о том, чтобы руки были чистыми. Это может помочь снизить количество вируса, который попадает в организм.

— Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, — заключил инфекционист.

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22 ноября Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.