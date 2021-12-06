Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инфекционист назвал средство, которое может заменить маску на корпоративе

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист назвал средство, которое может заменить маску на корпоративе
Фото: pixabay.com

Для тех, кто собирается на новогодний корпоратив, увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19. Уточняется, что капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что самым важным является — увлажнение слизистой. Нельзя допускать «сухого носа».

— Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус, — объяснил РИА Новости Тимаков.

Также на корпоративах следует помнить о том, чтобы руки были чистыми. Это может помочь снизить количество вируса, который попадает в организм.

— Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, — заключил инфекционист.

1/3
2/3
3/3

22 ноября Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

Читайте также:
Коронавирус корпоратив Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте