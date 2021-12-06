Жертвы мошенников начнут получать обязательную сумму возврата при кражах

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Сумма денежных средств, которая будет возвращена банками для физлиц, будет определена Банком России. Отмечается, что это необходимо для лиц, который стали жертвами мошенников. Материалы ЦБ были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

— Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств, — отметил эксперт.

На сегодняшний день широко распространено мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом данных, например, номеров платежных карт, кодов, паролей, которые используются преступниками для кражи средств с помощью методов социальной инженерии, передает РБК.

ЦБ планирует ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.