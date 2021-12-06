Минтруд РФ обновит порядок пенсионных выплат с 1 июля 2022 года

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Министерство труда и социальной защиты России запланировало изменить процесс пенсионных выплат в стране. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

Уточняется, что новации коснутся тех граждан, которые имеют право снимать денежные средства всей суммой сразу.

Изменения затронут и тех, у кого имеется небольшой рабочий стаж для начисления пенсии по старости. При этом в обновленном порядке будут получать выплаты те россияне, которые не добрали пенсионные баллы — мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет.

Согласно решению Минтруда РФ, указанные категории должны будут подать заявление на единовременную выплату пенсий на портале государственных услуг.

Также для таких граждан повторная единовременная выплата будет доступна не ранее, чем через пять лет с момента первого начисления.

Срок рассмотрения заявки составит не более пяти дней. Уточняется, что нововведения вступят в законную ситу с 1 июля следующего года, пишет «МК».

1 декабря произошла автоматическая индексация пенсионных выплат для трех категории пенсионеров. Так, например, в два раза увеличилась пенсия граждан старше 80 лет — теперь они получают до 12,088,96 рубля. Также автоматическую прибавку к пенсии получили пенсионеры, работавшие вплоть до августа 2021 года, но в последний месяц лета уволившиеся. Кроме того, россиян, подавших заявления на перерасчет, также обеспечили прибавкой к пенсионным выплатам.