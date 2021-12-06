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Суд перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего вице-президента ГК «ПИК»

Илья Ашуров

Происшествия
Суд перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего вице-президента ГК «ПИК»
Фото: Пресс-служба ГК ПИК

Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему вице-президенту группы компаний «ПИК» Александру Лефелю, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты. А. Лефелю изменили меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест — до 7 февраля 2022 года, — сказал собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что подозреваемого в мошенничестве Лефеля отправили в СИЗО до 7 декабря 2021 года.

Дело Александра Лефеля

Александр Лефель обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), по факту хищения денежных средств ПАО «ПИК СЗ» в особо крупном размере.

По данным ТАСС, компания «ПИК» признана потерпевшей по делу ее бывшего вице-президента Лефеля и оказывает содействие следствию. Также в СМИ сообщили, что злоупотребления бывшего вице-президента «ПИК» Лефеля связаны со строительством ЖК в Петербурге и коснулись в том числе средств дольщиков.

О задержании топ-менеджера стало известно 8 октября. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством заключить Лефеля под стражу на два месяца.

В настоящее время он занимает пост директора по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет».

Из открытых источников известно, что Лефель окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Политология», а также получил степень магистра экономики.

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