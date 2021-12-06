«Очень разочаровал»: Билана раскритиковали за отсутствие на похоронах Градского

Фото: instagram.com/bilanofficial

Поклонники певца Димы Билана обвинили звезду в лицемерии из-за того, что он после смерти музыканта Александра Градского посвятил ему несколько трогательных постов в соцсетях, а сам при этом не пришел с ним проститься.

«Почему же все-таки не был на похоронах?»; «На похороны не пришел!»; «Проводить в последний путь — это и есть дань уважения, как к человеку, как к наставнику. А вот это все, слезливые истории выкладывать, попахивает лицемерием. Я очень уважала Билана, но данный поступок очень разочаровал», — написали фолловеры исполнителя по его постом в Instagram, посвященным легендарному музыканту.

До этого сообщалось, что Дима Билан опубликовал трогательные кадры со съемок «Голоса» с участием Александра Градского, которые не вошли в выпуск программы. На видео композитор делился воспоминаниями, как произошло его знакомство с Биланом. Артисты ведут непринужденную беседу и обмениваются шутками.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».