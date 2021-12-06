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Карл Нехаммер принес присягу как новый канцлер Австрии

Полина Долганова

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Карл Нехаммер принес присягу как новый канцлер Австрии
Фото: instagram.com/karl.nehammer

Бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 6 декабря, принес присягу в качестве нового канцлера страны.

В пятницу, 3 декабря, политик сообщил, что он был единогласно избран лидером Австрийской народной партии и кандидатом на пост нового канцлера.

Нехаммера отличает то, что к должности руководителя страны он пришел через военную службу. За свою жизнь политик прошел добровольную военную службу в вооруженных силах, а также подготовку как офицер пехоты. В 2007 году Нехаммер впервые попал в штаб-квартиру народной партии страны, где и началась его политическая карьера. Долгое время австриец консультировал мэров и муниципальные партии, передает РИА Новости.

2 декабря бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об окончательном уходе из политики. 9 октября он подал в отставку на фоне расследования австрийской антикоррупционной прокуратуры в его отношении. Он уточнил, что решил «отойти в сторону», чтобы избежать хаоса и обеспечить стабильность.

Кандидатом на свой пост политик предложил Александера Шалленберга.

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