Вирусолог заявил, что предотвратить проникновение «омикрона» в Россию было невозможно

Фото: unsplash

Не допустить проникновения штамма коронавируса «омикрон» в Россию было невозможно, так как новый вариант вируса отличается повышенной заразностью. Об этом сообщил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, пока сложно оценивать опасность нового штамма, так как собрано слишком мало сведений.

— Насколько он опасен, пока сказать нельзя. Прошел только месяц, как мы о нем узнали, — заявил вирусолог в комментарии телеканалу 360.

Альтштейн добавил, что предварительные данные показали: к росту смертельных случаев заражения «омикрон» пока не привел.

В свою очередь врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что для защиты от нового вида коронавируса необходимо своевременно вакцинироваться. Также не стоит забывать о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции. Врач посоветовал отказаться от посещения мест с большим скоплением народа, передает Nation News.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.