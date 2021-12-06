На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед Россией

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Украина не сможет отстоять свои интересы в переговорах с Россией. Киеву необходимо провести встречу с Москвой при участии всех партнеров. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, выразил бывший украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

— Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции, — отметил дипломат.

Он уточнил, что Кремль не воспринимает президента Украины Владимира Зеленского всерьез. По мнению Чалого, без поддержки Франции, ФРГ и США Киев обречен на провал, передает украинский Пятый канал.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.