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«Пусть не трогает нашего ребенка»: Рудковская резко ответила Тарасовой

Юлия Курганова

Общество
«Пусть не трогает нашего ребенка»: Рудковская резко ответила Тарасовой
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская возмутилась тем, как о ней отозвалась заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она также встала на защиту своего мужа и сына Александра.

Рудковская не только посещает светские рауты, но и часто сопровождает Плющенко во время поездок на соревнования. Их старший наследник пошел по стопам отца — восьмилетний мальчик уже приносит домой медали.

Однако в программе на НТВ «Секрет на миллион» Тарасова сказала, что Евгений Плющенко не может сравниться с Алексеем Ягудиным ни по технике, ни по артистизму. Более того, она отметила, что пока не видит особых способностей у сына фигуриста, но не исключила, что со временем это изменится.

Рудковскую эти слова тренера задели. Она напомнила, что ее муж имеет четыре олимпийские медали, а Ягудин — всего одну. Когда же тренер отказалась отвечать жене спортсмена, то это снова вызвало негодование у светской львицы. «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — заявила Тарасова.

После этого продюсер опубликовала свой комментарий в соцсети Instagram в разделе Stories. Она не скрывала своего негодования, поэтому была резка.

— Можно донести до всеми уважаемой Татьяны Анатольевны, что если я никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребенка. Рейтинги мы ей подняли. Надеюсь, ее цель достигнута! Думаю, все мамы поймут, о чем я, и до нее это когда-нибудь дойдет. Ну а у Сани после этих предсказаний еще больше будет стимула в спорте, — написала Рудковская.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, как ее воспитанник Алексей Ягудин боролся с алкогольной зависимостью. Несколько лет назад олимпийский чемпион признался, что в молодости имел проблемы с алкоголем. По словам тренера, Ягудину удалось побороть зависимость благодаря любимой работе.

До этого Тарасова признавалась, что жалеет о том, что так и не стала матерью. По ее словам, теперь говорить о ее нереализованном материнстве слишком поздно. Тренер отметила, что ее любовь достается воспитанникам.

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