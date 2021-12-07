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Движение поездов восстановили на синей ветке московского метро

Евгений Белоусов

Происшествия
Движение поездов восстановили на синей ветке московского метро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Щёлковская Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 декабря.

— Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

7 декабря в департаменте сообщили, что интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях. При этом движения временно не было от станции метро «Щелковская» до станции «Партизанская». Остановка движения произошла из-за человека на путях, который находился между рельсами. Сейчас он уже извлечен и находится без сознания. С пострадавшим работают врачи скорой помощи.

5 декабря в департаменте сообщили, что интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях. При этом движения временно не было от станции метро «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека. Вскоре специалистам удалось восстановить движение на Калужско-Рижской линии.

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