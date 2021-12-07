Академик Нетесов сравнил появление новых штаммов коронавируса с автогонкой

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Пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса, и после него пандемия спадет на нет. Такую точку зрения высказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам специалиста, вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные виды, либо те, которые быстрее размножаются.

— Это как в гонках автомобилей: другие параметры не имеют никакого значения, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что по предварительным данным, заболевание, вызванное «омикроном», протекает в более легкой форме. Это можно считать хорошим признаком. Тем не менее академик уточнил, что скорее всего это не последний штамм коронавирусной инфекции — возможностей для эволюции этого вируса еще много. Поэтому делать прогнозы об окончании пандемии пока преждевременно.

Сергей Нетесов напомнил о необходимости вакцинации — это поможет защититься от новых мутаций коронавируса.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.