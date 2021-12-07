Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Академик Нетесов сравнил появление новых штаммов коронавируса с автогонкой

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Академик Нетесов сравнил появление новых штаммов коронавируса с автогонкой
Фото: Pixabay

Пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса, и после него пандемия спадет на нет. Такую точку зрения высказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам специалиста, вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные виды, либо те, которые быстрее размножаются.

— Это как в гонках автомобилей: другие параметры не имеют никакого значения, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что по предварительным данным, заболевание, вызванное «омикроном», протекает в более легкой форме. Это можно считать хорошим признаком. Тем не менее академик уточнил, что скорее всего это не последний штамм коронавирусной инфекции — возможностей для эволюции этого вируса еще много. Поэтому делать прогнозы об окончании пандемии пока преждевременно.

Сергей Нетесов напомнил о необходимости вакцинации — это поможет защититься от новых мутаций коронавируса.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

Читайте также:
Коронавирус Пандемия Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте