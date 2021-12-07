Жилой дом на 185 квартир по программе реновации построят на улице Камова

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Камова Карта всех событий

Жилой дом из двух восьмиэтажных корпусов построят в рамках программы реновации на улице Камова, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 7 декабря.

Новостройка будет располагаться по адресу улица Камова, владение 24. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Дом рассчитан на 185 квартир и разработан по индивидуальному проекту: его фасады будут отделаны металлическими панелями, на которых установят короба для кондиционеров.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, устройство временных дорог, монтаж ограждений, — уточнил Загрутдинов.

Первый этаж здания отдадут под коммерческие цели. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и повесят почтовые ящики. Кроме того, дом будет оборудован системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Двор и придомовая территория будут озеленены и облагорожены, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Днем ранее, 6 декабря, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) под заселение были переданы 19 новостроек, построенных в пяти районах округа. Он отметил, что в ЮВАО в настоящее время переехали или находятся в стадии переселения жители 37 домов.