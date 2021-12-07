Таганский суд оштрафовал компанию Google еще на два миллиона рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LLC еще на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации («Нарушение порядка ограничения доступа к информации» — прим. «ВМ») об административных правонарушениях, и ему (Google LLC — прим. «ВМ») назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 рублей, — заключил собеседник «ВМ».

До этого судья рассмотрела еще два протокола и оштрафовала Google LLC на 10 миллионов рублей. Таким образом, американскую компанию 7 декабря оштрафовали уже на двенадцать миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор планирует заблокировать на территории Российской Федерации шесть новых VPN-сервисов. В список сервисов, которые могут прекратить свою работу в РФ, попали Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.