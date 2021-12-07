Олимпийский комитет США заявил о важности поддержки Байдена

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В Олимпийском комитете Соединенных Штатов заявили, что поддержка президента США Джо Байдена важна для спортсменов и ведомства.

— Мы высоко ценим неколебимую поддержку президента и его администрации, и мы знаем, что они будут поддерживать нас из дома зимой. Соревноваться от имени США — это честь и привилегия, сборная США с восторженностью готова заставить нацию гордиться, — отметила руководитель ведомства Сара Хиршланд. Ее слова приводит РИА Новости.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Недавно аналогичная информация появилась в иностранных СМИ. Так, например, американская газета The Washigton Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией.